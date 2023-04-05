Экс-пилот Формулы-1 прокомментировал недовольство Ферстаппена

«Может ли Ферстаппен уйти из-за изменений правил? Я был бы удивлён. Но если он захочет уйти, найдётся миллион других пилотов, которые будут очень рады получить место в «Ред Булл».



Думаю, он пытается сказать: «Не стоит валять дурака слишком много. Давайте просто двигаться вперёд и продолжать в том же духе. Не стоит постоянно менять основные правила».



И я понимаю его точку зрения. Однако я действительно не могу понять, почему это вдруг может заставить его остановиться», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой н