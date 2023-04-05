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Соперники не позволили «Феррари» реализовать план по спасению позиции Карлоса Сайнса

Во время Гран-при Австралии соперники «Феррари» не дали возможности итальянской команде использовать план по спасению позиции пилота Карлоса Сайнса в гонке. Это следует из радиопереговоров пилотов со своими гоночными инженерами. Напомним, Карлос был оштрафован за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время второго рестарта гонки. Судьи посчитали пилота «Феррари» виновным в этом инциденте. Из-за штрафа Сайнс занял 12-е место по итогам гонки, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.

Соперники не позволили «Феррари» реализовать план по спасению позиции Сайнса
© Чемпионат.com

Сайнс, пообщавшись с гоночным инженером, после ухода сейфти-кара получил рекомендацию отпустить Алонсо на 10 корпусов (примерно 55 метров – в случае если дистанция была бы больше, он бы получил штраф), а потом резко мчаться к финишу. Это могло бы сработать при условии, если бы соперники замешкались или столкнулись бы с какими-то техническими проблемами. В таком случае даже с учётом штрафа Сайнс потерял бы не все позиции. При этом всех соперников (Алонсо, Лэнс Стролл, Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, Оскар Пиастри, Гуаньюй Чжоу, Юки Цунода) также предупредили, что нужно держаться прям за ним, что в итоге не дало плану «Феррари» сработать.

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