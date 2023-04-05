Отец Ферстаппена рассказал о его воспитании

«Вообще я не из тех, кто любит открыто рассказывать о подобных вещах, но мне кажется, это даст вам немного больше понимания о том, как мы жили в тот период. Есть люди, которые говорят, что я плохой отец, потому что жестоко обращался со своим ребёнком. Но я никогда не оскорблял его! Да, воспитывая его, я был строг. Но таков был мой план», — приводит слова Йоса Expressen.