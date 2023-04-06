Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф стал миллиардером

Формула-1 у него не только хобби.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф вошёл в рейтинг новых миллиардеров по версии Forbes. В 2023 году в него вошли девять представителей разных видов спорта вошли.
До работы в «Мерседесе» 51-летний австриец был совладельцем «Уильямса» и менеджером гонщиков. Под его руководством — с 2014 по 2021 год — «Мерседес» восемь раз кряду побеждал в Кубке конструкторов Формулы-1.
Отметим, что половина новичков в рейтинге Forbes являются владельцами и совладельцами североамериканских команд НХЛ, НБА и НФЛ. Также в список попали гольфист Тайгер Вудс и баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Отметим, что Тото Вольф стал единственным представителем Европы в этом рейтинге.