Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф стал миллиардером

Формула-1 у него не только хобби.

Фото: Steve Etherington / Mercedes Steve Etherington / Mercedes

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф вошёл в рейтинг новых миллиардеров по версии Forbes. В 2023 году в него вошли девять представителей разных видов спорта вошли.

До работы в «Мерседесе» 51-летний австриец был совладельцем «Уильямса» и менеджером гонщиков. Под его руководством — с 2014 по 2021 год — «Мерседес» восемь раз кряду побеждал в Кубке конструкторов Формулы-1.