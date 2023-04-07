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1 час назад

Даниэль Риккардо после Гран-при Австралии высказался о выступлении за «Ред Булл»

Чемпионат.comиещё 2

Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после Гран-при Австралии высказался о работе в «Ред Булл».

Риккардо после Гран-при Австралии высказался о выступлении за «Ред Булл»
Фото: чемпионатчемпионат

«Что ж, это было потрясающе! В этом году всё немного по-другому, но Гран-при Австралии всегда проходит ярко. Во-первых, хотел бы отметить болельщиков. Не могу передать, сколько людей желали мне всего наилучшего. Меня действительно потрясло, что я до сих пор продолжаю получать такую поддержку.

Я уже говорил это раньше – вернувшись в «Ред Булл», почувствовал себя как дома, начиная с технических совещаний и заканчивая униформой», — приводит слова Риккардо GPFans.

Напомним, победу на Гран-при Австралии добыл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», третьим был Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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