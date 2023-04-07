Риккардо после Гран-при Австралии высказался о выступлении за «Ред Булл»

«Что ж, это было потрясающе! В этом году всё немного по-другому, но Гран-при Австралии всегда проходит ярко. Во-первых, хотел бы отметить болельщиков. Не могу передать, сколько людей желали мне всего наилучшего. Меня действительно потрясло, что я до сих пор продолжаю получать такую поддержку.