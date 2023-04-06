В США умер гонщик Крейг Бридлав
Известный гонщик Крейг Бридлав скончался на 87-м году жизни в США. Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на Car and Driver.
В 1960-е годы Бридлав установил сразу несколько рекордов скорости на суше на машинах с турбореактивными двигателями, чем прославился на весь мир.
С 1962 года он ездил на разных болидах под маркой Spirit of America. Бридлав стал первым человеком, превысившим по земле скорость в 800 км/ч. В 2009 году его увековечили в Автомобильном зале славы.
Его называют королем скорости в Америке. В его активе несколько мировых рекордов скорости. В 2000 году он попал в почетный список Международной ассоциации мотоспорта. Один из последних его автомобилей — Spirit of America, который был снабжен турбореактивным двигателем GE J79.