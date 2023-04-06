В США умер гонщик Крейг Бридлав

Известный гонщик Крейг Бридлав скончался на 87-м году жизни в США. Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на Car and Driver.

В 1960-е годы Бридлав установил сразу несколько рекордов скорости на суше на машинах с турбореактивными двигателями, чем прославился на весь мир.

С 1962 года он ездил на разных болидах под маркой Spirit of America. Бридлав стал первым человеком, превысившим по земле скорость в 800 км/ч. В 2009 году его увековечили в Автомобильном зале славы.