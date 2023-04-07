Джордж Расселл высказался о болиде «Мерседеса»

Но сейчас у «Мерседеса» хромая лошадь. Мы знаем, что она очень сильна, но сейчас ей не нравится, когда на ней кто-то ездит, она этому не рада. А еще у нее (машины) есть свой ум, из-за чего вы иногда рискуете сбиться с пути. Так что нам с болидом еще предстоит привыкнуть друг к другу и развить его, чтобы он стал быстрым и послушным», – рассказал Расселл.