Фредерик Вассёр высказался о штрафе команде «Ред Булл»

Если в начале сезона есть преимущество, потому что годом ранее было потрачено больше, то это уже компенсация. Я не хочу сказать, что они плохо поработали, потому что на самом деле они здорово потрудились над болидом. Я не пытаюсь найти никаких оправданий, но если вы спросите меня, не слишком ли мягкое наказание, то я отвечу «да» – слишком мягкое», — приводит слова Вассёра The Guardian.