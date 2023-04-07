$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

«Феррари» запросила право на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Sports.ru

Сайнса оштрафовали на 5 секунд за то, что его действия на рестарте гонки привели к развороту Фернандо Алонсо. Поскольку далее последовал еще один рестарт, в рамках которого пилоты просто проехали один круг за машиной безопасности и завершили заезд, Сайнс выпал из очковой зоны.

«Феррари» запросила право на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом столкновение Пьера Гасли и Эстебана Окона было признано гоночным инцидентом, а аварию с участием Логана Сарджента и Ника де Вриса стюарды вообще не стали расследовать.

При этом из-за того, что штраф был выписан сразу, у «Феррари» просто не было времени на то, чтобы подать апелляцию.

Последний раз правом на пересмотр дела в «Ф-1» пользовались на Гран-при Саудовской Аравии – тогда «Астон Мартин» успешно удалось оспорить 10-секундный штраф Фернандо Алонсо.

Автоспорт,Пьер Гасли,Фернандо Алонсо,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий