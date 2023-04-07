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Даниэль Риккардо может вернуться в Формулу-1 в 2024 году пилотом «Альфа Ромео»

Австралийский гонщик, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо может вернуться в Формулу-1 в 2024 году и стать пилотом «Альфа Ромео».

Даниэль Риккардо может вернуться в Формулу-1 пилотом «Альфа Ромео»
© чемпионат

«Альфа Ромео» — это вариант, который в данный момент наиболее тесно сотрудничает с окружением гонщика, чтобы вернуть его в Формулу-1. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Педро Фермин Флорес

В прошлом сезоне Даниэль Риккардо выступал за «Макларен», но по итогам сезона набрал 38 очков, занял 11-е место в общем зачёте и покинул команду. Австралиец уступил место своему соотечественнику Оскару Пиастри. Риккардо же подписал контракт резервного пилота с «Ред Булл», за который уже выступал с 2014 по 2018 год.

Ранее Риккардо заявлял, что чувствует себя готовым к возвращению к роли боевого пилота в Формуле-1.

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