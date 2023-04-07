Вассёр заявил о подготовке «Феррари» некоторых новинок раньше срока

«На этапах в Майами, Имоле и Барселоне у нас всегда планируются обновления. Это часть нашей программы. Мы уже внесли некоторые изменения в настройки, и ситуация в Мельбурне улучшилась, так что мы продолжим двигаться в этом направлении. Некоторые новинки, которые изначально планировались для Барселоны, появятся уже в Имоле», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.