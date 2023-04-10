Четырёхкратный чемпион мира высказался о возможном возвращении в Формулу-1

«Я смотрю гонки по телевизору, и вообще мне интересно, что происходит в Формуле-1. Я отлично провожу своё время. Рад, что наконец-то могу его посвятить семье. Что буду делать дальше? Пока не знаю, сейчас я изучаю варианты.



Возвращение в Формулу-1? Кто знает? Всё возможно. Может быть такое, что я устану сидеть на диване и мне вновь захочется гоняться. Может быть и такой вариант, что я просто найду какое-то другое любимое дело, в которое вложу всё своё время», — приводит слова Феттеля RTL.