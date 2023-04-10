Экс-менеджер «Феррари» назвал идеального второго пилота для Ферстаппена

«Нико Хюлькенберг пилотировал великолепно. Абсолютно великолепно. Мы знаем, что Кевин Магнуссен довольно хорош, но Нико просто затмевал его весь день. Он действовал очень здорово.



Если говорить об идеальном гонщике номер два, следует добавить Хюлькенберга в список с Валттери Боттасом, потенциально Карлосом Сайнсом и, конечно, с Серхио Пересом», — сказал Виндзор на своём канале в YouTube.