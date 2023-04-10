Российский экс-пилот высказался о частых рестартах в Формуле-1

«Думаю, мы чего-то не знаем. Может, они увидели проблему в барьере, который надо было чинить. А то, что там гравий на трассе и пилот вышел сам — конечно, не причина для красного флага. Они могли там и пять, и семь кругов ездить. Какая разница то?



Негласная договорённость о более частых рестартах для красочности шоу? Ну извините, мы же все не дураки. И болельщики, и журналисты, они же видят всё это. Они сами получат от этого больше негатива. В Мельбурне причин для остановки гонки не было. Провели бы несколько кругов за автомобилем безопасности и дали бы рестарт», — сказал Петров на YouTube-канале SMP Racing.