Ферстаппен ответил Хэмилтону

«Думаю, если посмотреть на статистику, эти заявления неверны. Но у нас тоже очень хорошая машина! Ничего плохого в этом нет, конечно. Тем не менее, мы не доминируем так, как «Мерседес» в некоторые сезоны. Я не придаю особого значения такому, это ни к чему не приведет.



Что бы мы ни делали, «Мерседес» был таким доминирующим на протяжении восьми лет. Мы пытались сократить отставание – это единственное, что ты можешь предпринять».