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1 час назад

Перес: между мной и Ферстаппеном больше уважения, чем думают люди

Чемпионат.com

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу отношений с партнёром по команде Максом Ферстаппеном.

Перес: между мной и Ферстаппеном больше уважения, чем думают люди
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы уважаем друг друга гораздо больше, чем люди могут подумать. За кулисами в команде царит отличная атмосфера. Между обеими сторонами гаража существует большое уважение. Я думаю, мы оба достаточно зрелые, чтобы понимать, что правильно, а что нет. Пока это так, я не ожидаю никаких изменений.

Никто не находится в лучшей форме, чем Макс, в этом нет никаких сомнений. В сочетании с командой и машиной, его определенно труднее всего победить. Поэтому я должен выкладываться по максимуму и показывать свой высокий уровень каждый уик-энд.

Наличие Макса в команде в качестве ориентира определенно делает тебя лучшей версией себя. Он заставляет выжимать из себя всё», — приводит слова Переса Motorsport.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
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