Квят высказался по поводу контракта с «Ламборгини»

«Я очень рад, что присоединился к «Ламборгини», это большая честь для меня. «Ламборгини» — очень известный итальянский бренд с большой историей в автомобильном мире, и для меня, выросшего в Италии, это дополнительный повод для гордости. Мы надеемся достичь многих целей вместе, я благодарю вас за доверие и с нетерпением жду начала работы над проектом LMDh в конце этого года», — приводит слова Квята пресс-служба «Ламборгини».