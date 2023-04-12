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1 час назад

Пилота NASCAR отстранили от гонок за нападение на женщину, в мае его ждёт суд

Чемпионат.com

Американский гонщик команды NASCAR Cup Series Rick Ware Racing Коди Уэйр был отстранён ассоциацией на неопределённый срок из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает пресс-служба серии.

Пилота NASCAR отстранили от гонок за нападение на женщину
Фото: NASCARNASCAR

Уэйр был арестован в Северной Каролине за нападение на женщину. Как гласят полицейские записи, спортсмен напал на женщину и пытался задушить её. Коди пропустил этап NASCAR в Бристоле в минувшие выходные «по семейным обстоятельствам», однако, как выяснилось, причиной этого стал именно арест.

Первое заседание окружного суда над Уэйром состоится 1 мая 2023 года. Коди был освобождён под залог в размере $ 3 тыс.

Пока неизвестно, кто заменит Уэйра в составе команды Rick Ware Racing, принадлежащей его отцу. В команде выпустили заявление, согласно которому о замене на этап в Мартинсвилле будет объявлено в ближайшие дни. Следующая гонка NASCAR состоится в это воскресенье, 16 апреля.

Примечательно, что в октябре позапрошлого года брат Коди — Карсон Уэйр — также попал под арест за нападение и порчу чужого имущества. Тогда NASCAR также отстранила Карсона на неопределённый срок, однако в июне 2022 года отменила дисквалификацию. При этом Карсон в чемпионат так и не вернулся.

Что касается Коди Уэйра, то, по его собственным признаниям, он страдает от вспышек гнева, вызванных в том числе и синдромом Аспергера.

Лучшим результатом Коди в нынешнем сезоне стало 14-е место на финише «Дайтоны-500».

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