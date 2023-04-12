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31 минуту назад

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл встретился с Новаком Джоковичем

Чемпионат.com

Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав общее фото с прославленным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. С ним он встретился во время грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, который проходит в настоящий момент.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл встретился с Новаком Джоковичем
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

«Было очень здорово наблюдать, как этот человек занимается тем, что у него получается лучше всего. Спасибо, что нашёл время, Новак», — подписал фотографию Расселл.

В матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло Джокович победил российского теннисиста Ивана Гахова – 7:6 (7:5), 6:2.

Расселл сейчас занимает седьмое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После трёх Гран-при в его активе 18 очков.

Автоспорт,Теннис,Иван Гахов,
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