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Тото Вольф назвал покинувшего «Мерседес» специалиста, замену которому найти нельзя

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о бывшем главном конструкторе команды Альдо Косте. «Мерседес» он покинул в 2019 году.

Тото Вольф назвал покинувшего «Мерседес» специалиста, замену которому найти нельзя
© Чемпионат.com

«Нельзя найти замену такому человеку, как Альдо. Что мы сделали, так это разделили работу, которую он у нас выполнял, между несколькими специалистами.

Альдо был очень хорош в построении структуры преемственности. На это ушло немало времени. Потребовалось два с половиной года, чтобы наконец адаптировать технический отдел к его отсутствию», — приводит слова Вольфа Autosport Web.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе немецкой команды 56 очков. Лидирует «Ред Булл» (123 балла).

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