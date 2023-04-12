Тото Вольф назвал покинувшего «Мерседес» специалиста, замену которому найти нельзя

«Нельзя найти замену такому человеку, как Альдо. Что мы сделали, так это разделили работу, которую он у нас выполнял, между несколькими специалистами.



Альдо был очень хорош в построении структуры преемственности. На это ушло немало времени. Потребовалось два с половиной года, чтобы наконец адаптировать технический отдел к его отсутствию», — приводит слова Вольфа Autosport Web.