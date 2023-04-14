Хорнер оценил шансы Переса побороться с Ферстаппеном за титул чемпиона Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о конкуренции пилотов команды Серхио Переса и Макса Ферстаппена. Они считаются главными претендентами на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
Хорнер выразил уверенность в том, что Перес может бросить вызов Ферстаппену, являющемся действующим чемпионом Формулы-1.
«Можно вспомнить, как проходил прошлогодний Гран-при Сингапура. Там Чеко одержал выдающуюся победу.
В этом сезоне он отлично выступил в двух первых гонках. Сейчас Серхио предельно уверен в себе, мы хотим видеть именно это, хотим, чтобы наши пилоты бросали друг другу вызов и подгоняли друг друга.
Если же говорить о ситуации на дистанции сезона в целом, то нужно помнить, что это — марафон. Всё будет зависеть от стабильности пилота на дистанции в 23 Гран-при. Именно это будет всё решать», — цитирует Хорнера GPBlog.