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1 час назад

Даниил Квят рассказал, что в 2016 году у него было предложение от «Феррари»

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Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят рассказал, что в 2016 году ему предлагали контракт с командой «Феррари», где он мог заменить финского гонщика Кими Райкконена.

Квят рассказал о предложении от «Феррари»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я выступал очень хорошо. Я завоевал ещё один подиум для команды и имел на руках предложение выступать за «Феррари» и заменить там Кими Райкконена. Вот что происходило за кулисами. Это была очень сложная ситуация для меня морально. Чтобы с момента, когда тебя хотели видеть у себя «Феррари», видеть контракт перед глазами… А затем ты внезапно возвращаешься в «Торо Россо». Просто внезапно всё идёт не так», — сказал Квят в подкасте Track Limits.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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