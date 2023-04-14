Квят рассказал о предложении от «Феррари»

«Я выступал очень хорошо. Я завоевал ещё один подиум для команды и имел на руках предложение выступать за «Феррари» и заменить там Кими Райкконена. Вот что происходило за кулисами. Это была очень сложная ситуация для меня морально. Чтобы с момента, когда тебя хотели видеть у себя «Феррари», видеть контракт перед глазами… А затем ты внезапно возвращаешься в «Торо Россо». Просто внезапно всё идёт не так», — сказал Квят в подкасте Track Limits.