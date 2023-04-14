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37 минут назад

Роберт Шварцман проведёт тесты в Формуле-Е

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Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман, и также резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович (Бразилия) примут участие в тестах новичков Формулы-1, которые состоятся в Берлине 24 апреля. Об этом информирует The Race.

Роберт Шварцман проведёт тесты в Формуле-Е
Фото: чемпионатчемпионат

Сообщается, что Шварцман проведёт день с командой «Пенске», а Другович выступит с «Мазерати». Напомним, на тестах в Берлине участие примет ещё один российский пилот, ранее выступавший в Формуле-1, Даниил Квят. Он будет выступать с командой NIO 333.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Автоспорт,Формула-1,Фелипе Другович,Даниил Квят,Роберт Шварцман,Ferrari,
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