Макс Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для голландского гонщика этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона Макс набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, монегаск Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари», набрал 308 баллов.