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Макс Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята

Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену пришлось заранее завершить стрим, чтобы поиграть с дочерью бывшего российского пилота Формулы-1 Даниила Квята Пенелопой.

Макс Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята
© Чемпионат.com

Пенелопа – дочка Квята и Келли Пике. Келли сейчас в отношениях с Максом.

Напомним, Ферстаппен в минувшем сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу. Для голландского гонщика этот титул стал вторым подряд. В общей сложности за время сезона Макс набрал 454 очка в общем зачёте пилотов. Его ближайший преследователь, монегаск Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари», набрал 308 баллов.

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