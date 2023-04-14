Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Хэмилтон не стремится перейти в «Феррари»

Всегда можно услышать, что «Феррари» – это команда, опыт выступления в которой должны получить гонщики, однако я не думаю, что Льюис такой. Он просто хочет иметь возможность побеждать в гонках, оставаясь быстрым, и всё это он получил от «Мерседеса» за время своей продуктивной карьеры», —приводит слова Херберта Give me Sport.