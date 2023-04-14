$81.68-0.4290.00+0.24
43 минуты назад

Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Хэмилтон не стремится перейти в «Феррари»

Чемпионат.com

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказал мнение, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не будет стремиться перейти в «Феррари». Нынешний контракт Льюиса с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Хэмилтон не стремится перейти в «Феррари»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Если бы потребовалось кого-то менять, вероятно, речь бы зашла о Карлосе Сайнсе, ведь Шарль Леклер в последние пару лет, пожалуй, проделывает самую последовательную работу. Мы знаем, что всегда были обещания, но эти обещания так и не воплотились в реальную окончательную концепцию, которая действительно работает. В целом «Мерседес», вероятно, выглядит более привлекательной и перспективной командой.

Всегда можно услышать, что «Феррари» – это команда, опыт выступления в которой должны получить гонщики, однако я не думаю, что Льюис такой. Он просто хочет иметь возможность побеждать в гонках, оставаясь быстрым, и всё это он получил от «Мерседеса» за время своей продуктивной карьеры», —приводит слова Херберта Give me Sport.

Автоспорт,Джонни Херберт,Шарль Леклер,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий