Даниил Квят объяснил, почему будет выступать под итальянским флагом

«Прежде всего я не перестаю надеяться на лучшее — что скоро настанут спокойные времена. Очевидно, что сейчас в мире происходят очень печальные события. Но я всегда говорил, что спорт должен объединять, он должен давать лучшим спортсменам возможность сражаться друг с другом. Таково моё мнение, это важно.