Гюнтер Штайнер ответил на критику в свой адрес от Ральфа Шумахера

«У меня нет никаких проблем, я просто делаю свою работу. Полагаю, проблема кроется в ком-то другом, а не во мне. Вот почему я не беспокоюсь по этому поводу. Я сам выбираю себе друзей и людей, с которыми хочу поговорить. Я всегда был таким. Таким и останусь», — приводит слова Штайнера n-tv.de.