Квят — о замене на Ферстаппена в «Ред Булл»: удар в спину, я почувствовал себя преданным

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят вспомнил, как в 2016 году покинул «Ред Булл» и перешёл в «Торо Россо». На место Даниила пришёл голландец Макс Ферстаппен.

«В тот момент я почувствовал себя по-настоящему преданным. Это был удар в спину, но такова жизнь, иногда тебе вонзают нож в спину, и ты знаешь, что это нормально.

Теперь это всё уже в прошлом. Я построил хорошую карьеру в гонках, поэтому часть меня, конечно, очень благодарна «Ред Булл». Но другая часть всё ещё очень недовольна», — приводит слова Квята PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Track Limits.