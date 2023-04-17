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Даниил Квят о замене на Ферстаппена в 2016-м: «Удар в спину. Я чувствовал, что меня предали»

Даниил Квят высказался о понижении в «Торо Россо» в 2016 году.

Квят о замене на Ферстаппена в 2016-м: «Удар в спину. Я чувствовал, что меня предали»
© Sports.ru

Гонщика «Ред Булл» отправили в младшую команду после неудачного Гран-при России, хотя перед домашним этапом Квят завоевал подиум в Китае. Место Даниила занял будущий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

«В тот момент я действительно чувствовал, что меня предали. Это был удар в спину. Такова жизнь – иногда получаешь удар в спину, это нормально.

Теперь все в прошлом. Я успешно перезапустил гоночную карьеру, и часть меня, разумеется, благодарна «Ред Булл». Другая же часть до сих пор весьма недовольна», – поделился мыслями Квят в подкасте Track Limits.

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