Чемпион мира объяснил, почему считает 25-летнего Ферстаппена зрелым пилотом

«Мне было 36 лет, прежде чем я выиграл чемпионат мира. Я научился всему на своих ошибках… многие из моих ошибок произошли вне поля зрения общественности, в младших формулах, когда я был на пути наверх. Сколько лет Макс уже в Формуле-1? Девять лет? Вся моя карьера в Формуле-1 длилась всего семь лет.



Дело в том, что здесь всё решает твоя зрелость, которая приобретается с опытом выступлений в Формуле-1. Неважно, сколько тебе лет, важно сколько лет ты находишься в Формуле-1. Ты можешь выиграть чемпионат и в 17 лет, если у тебя есть подходящая для этого машина», — приводит слова Хилла Racingnews365.