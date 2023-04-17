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Деймон Хилл объяснил, почему он считает 25-летнего Ферстаппена зрелым пилотом

Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен преодолел пробел в своей гоночной зрелости благодаря большому опыту в Формуле-1.

Чемпион мира объяснил, почему считает 25-летнего Ферстаппена зрелым пилотом
© Чемпионат.com

«Мне было 36 лет, прежде чем я выиграл чемпионат мира. Я научился всему на своих ошибках… многие из моих ошибок произошли вне поля зрения общественности, в младших формулах, когда я был на пути наверх. Сколько лет Макс уже в Формуле-1? Девять лет? Вся моя карьера в Формуле-1 длилась всего семь лет.

Дело в том, что здесь всё решает твоя зрелость, которая приобретается с опытом выступлений в Формуле-1. Неважно, сколько тебе лет, важно сколько лет ты находишься в Формуле-1. Ты можешь выиграть чемпионат и в 17 лет, если у тебя есть подходящая для этого машина», — приводит слова Хилла Racingnews365.

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