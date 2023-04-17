Глава Liberty: сейчас в Формуле-1 больше конкуренции, чем когда-либо

«Если оглянуться назад, то можно констатировать, что сейчас мы видим больше обгонов и больше конкуренции, чем когда-либо. Можно обратиться к статистике. В общем, на трассе чувствуется напряжение. Посмотрим, что нам ещё принесёт этот год», — приводит слова Маффея Motorsport.