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Глава Liberty: сейчас в Формуле-1 больше конкуренции, чем когда-либо

Генеральный директор компании-владельца Формулы-1 Liberty Media Грег Маффей высказал мнение, что борьба в нынешнем сезоне «Королевских гонок» получается особенно острой.

Глава Liberty: сейчас в Формуле-1 больше конкуренции, чем когда-либо
© Чемпионат.com

«Если оглянуться назад, то можно констатировать, что сейчас мы видим больше обгонов и больше конкуренции, чем когда-либо. Можно обратиться к статистике. В общем, на трассе чувствуется напряжение. Посмотрим, что нам ещё принесёт этот год», — приводит слова Маффея Motorsport.

В настоящий момент первое место в Кубке конструкторов занимает австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 123 очка. На втором месте «Астон Мартин» (65 баллов). Топ-3 замыкает немецкий гоночный коллектив «Мерседес» (56 очков).

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