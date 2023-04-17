Германия нацелилась на возвращение в календарь Формулы 1

«Мы с нетерпением ждём возобновления переговоров о проведении этапа Формулы 1 в Германии. И мы рады, что дебют Audi придал новый импульс этому обсуждению, хотя мы всегда были в контакте с Формулой 1 и никогда не позволяли забыть о нас. Просто не было поводов об этом напоминать публике и мы понимаем, что и сейчас возвращение Формулы 1 в Германию — задача непростая.



Но когда такой глобальный игрок, как Audi, открывает новые пути и мы, конечно же, приветствуем их и очень заинтересованы в обсуждении проекта Гран При со всеми участниками. Но мы остаёмся при своем мнении — гонка Формулы 1 не должна нас разорить. В этом отношении нужно искать пути примирения различных интересов. Для нас не будет проблемой делить этап с другой трассой и я вообще считаю, что это отличная идея.



Я понимаю, что Формула 1 хочет разнообразия в календаре. А с другой стороны, нам бы пришлось задействовать огромные ресурсы, необходимые для проведения Гран При только раз в два года, сохраняя при этом имидж и статус трассы Формулы 1. В этом отношении такой формат абсолютно идеален. Если бы сохранилась ротация двух немецких трасс, а я имею в виду наших коллег с «Нюрбургринга», это, безусловно, устроило бы и немецких болельщиков, и меня», — заявил в эфире Sport1 исполнительный директор «Хоккенхаймринга» Йорн Теске.