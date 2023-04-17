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36 минут назад

Германия нацелилась на возвращение в календарь Формулы 1

autosport.com.ru

В 2019 году в последний раз состоялся Гран При Германии на «Хоккенхаймринге», а годом позже состоялся этап на «Нюрбургринге» и с 2020 года Германия не принимала гонок чемпионата мира. Но страна намерена в обозримом будущем вернуться в календарь Формулы 1, сохранив схему чередования трасс.

Германия нацелилась на возвращение в календарь Формулы 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Мы с нетерпением ждём возобновления переговоров о проведении этапа Формулы 1 в Германии. И мы рады, что дебют Audi придал новый импульс этому обсуждению, хотя мы всегда были в контакте с Формулой 1 и никогда не позволяли забыть о нас. Просто не было поводов об этом напоминать публике и мы понимаем, что и сейчас возвращение Формулы 1 в Германию — задача непростая.

Но когда такой глобальный игрок, как Audi, открывает новые пути и мы, конечно же, приветствуем их и очень заинтересованы в обсуждении проекта Гран При со всеми участниками. Но мы остаёмся при своем мнении — гонка Формулы 1 не должна нас разорить. В этом отношении нужно искать пути примирения различных интересов. Для нас не будет проблемой делить этап с другой трассой и я вообще считаю, что это отличная идея.

Я понимаю, что Формула 1 хочет разнообразия в календаре. А с другой стороны, нам бы пришлось задействовать огромные ресурсы, необходимые для проведения Гран При только раз в два года, сохраняя при этом имидж и статус трассы Формулы 1. В этом отношении такой формат абсолютно идеален. Если бы сохранилась ротация двух немецких трасс, а я имею в виду наших коллег с «Нюрбургринга», это, безусловно, устроило бы и немецких болельщиков, и меня», — заявил в эфире Sport1 исполнительный директор «Хоккенхаймринга» Йорн Теске.

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