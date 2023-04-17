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Дэвид Култхард: Перес стал слишком самоуверенным после победы в Джидде

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал слишком самоуверенным после победы на Гран-при Саудовской Аравии. Култхард считает, что ошибка Переса во время квалификации в Австралии была результатом того, что он слишком расслабился после победы в Джидде.

Култхард: Перес стал слишком самоуверенным после победы в Джидде
© Чемпионат.com

«В свободной практике он вылетел с трассы, квалификация, сход на первом круге. Я думаю, он был слишком самоуверен после победы в Саудовской Аравии.

Оказалось, что на первом круге он затормозил на 20 метров позже, чем даже Макс Ферстаппен. Для третьего поворота это было уж слишком самонадеянно, в результате всё закончилось сходом с трассы», — приводит слова Култхарда GP Today.

Серхио Перес после трёх Гран-при занимает второе место в личном зачёте, имея в своём активе 59 очков и отставая от Макса Ферстаппена на 15 баллов.

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