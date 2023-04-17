Култхард: Перес стал слишком самоуверенным после победы в Джидде

«В свободной практике он вылетел с трассы, квалификация, сход на первом круге. Я думаю, он был слишком самоуверен после победы в Саудовской Аравии.



Оказалось, что на первом круге он затормозил на 20 метров позже, чем даже Макс Ферстаппен. Для третьего поворота это было уж слишком самонадеянно, в результате всё закончилось сходом с трассы», — приводит слова Култхарда GP Today.