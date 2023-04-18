$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Алонсо: было бы здорово завершить карьеру вместе с Хэмилтоном

Чемпионат.com

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что хотел бы завершить карьеру одновременно с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Алонсо: было бы здорово завершить карьеру вместе с Хэмилтоном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Было бы здорово вместе завершить карьеру. Хорошо бы, чтобы так оно и было. Каждый из нас считает другого талантливым гонщиком и одним из самых сложных соперников, которых когда-либо встречали», — приводит слова Алонсо DailyMail.

Напомним, в 2007 году Алонсо и Хэмилтон вдвоём провели один сезон в «Макларене» и проиграли борьбу за титул на одно очко Кими Райкконену, представлявшему «Феррари».

В настоящий момент Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 45 очков. На счету Хэмилтона, занимающего четвёртую позицию, 38 баллов.

Автоспорт,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий