Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Феррари» Роберт Шварцман приступил к тестам на базе в Муджелло.

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Вместе со Шварцманом в тестах также принимают участие Антонио Джовинацци, Антонио Фуоко и Давиде Ригон. С сегодняшнего утра они работают на трассе в Муджелло с болидом образца 2021 года.

Напомним, Шварцман подписал контракт с командой AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулём «Феррари» 296 GT3. Кроме того, Шварцман выступит в гонке «24 часа Спа».

Российский гонщик официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.