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1 час назад

Названа причина пожара на болиде Джорджа Расселла на Гран-при Австралии

Чемпионат.com

В немецкой команде «Мерседес» разобрались в причинах схода пилота Джорджа Расселла, случившегося во время Гран-при Австралии. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Сообщается, что поломка загоревшегося двигателя на болиде британца случилась из-за попадания в цилиндр некоего обломка с трассы.

Названа причина пожара на болиде Расселла на Гран-при Австралии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Технические специалисты команды заявили, что двигатель внутреннего сгорания и связанные с ним элементы, такие как турбокомпрессор и MGU-H, утеряны. При этом пока неясно, сохранились ли другие компоненты, такие как аккумулятор или электроника.

Напомним, после возгорания двигателя на Гран-при Австралии Расселл досрочно завершил гонку. Победителем этапа в Мельбурне стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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