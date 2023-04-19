Формула-Е «сбросила» свой болид с самолёта ради продвижения чемпионата

Этот короткометражный ролик станет частью более широкой визуальной кампании, которая будет проходить во второй половине сезона.

Следующий Гран-при Формулы-Е состоится с 22 по 23 апреля. Этап пройдёт в Берлине. После шести этапов в общем зачёте пилотов чемпионата лидирует немец Паскаль Верляйн из команды «Порше», в активе которого 86 очков. На втором месте британец Джейк Деннис, на счету которого 62 балла. Немного отстаёт от него представитель Новой Зеландии Ник Кэссиди (61 очко).