Руководитель «Хааса» об инциденте с Нильсом Виттихом: «Он даже не извинился!»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил недовольство в связи с тем, что не получил извинений со стороны гоночного директора ФИА Нильса Виттиха за инцидент на прошлогоднем Гран-при США. «Хаас» тогда подавал протест, запросив штраф для Фернандо Алонсо, выступавшего в то время за «Альпин», и Серхио Переса («Ред Булл») за то, что им не были показаны чёрно-оранжевые флаги и оба гонщика продолжали оставаться на трассе, несмотря на повреждения болидов. Протест подали с опозданием, но ФИА его приняла и дала штраф в 30 секунд Фернандо Алонсо, лишив его очков в гонке. В ответ «Альпин» подала свой протест и выиграла, штраф был отменён. Позже стюарды отметили, что Хаасу по ошибке сообщили, что у них был один час, чтобы подать документы. По словам Штайнера, в заблуждение его команды ввёл Виттих.