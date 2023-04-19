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Бедрин прокомментировал быстрейшие результаты в первый день тестов Формулы-3 в Имоле

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий в команде Формулы-3 «Йензер Моторспорт», высказался по поводу своих результатов тестового дня в Имоле (Италия). Россиянин стал быстрейшим в обеих сессиях.

Бедрин прокомментировал свои результаты в первый день тестов в Имоле
© Чемпионат.com

«Я чувствую себя уверенно, особенно с шинами «Медиум» на этой трассе. Это моя любимая трасса; она нравится мне уже много лет. Мы выглядим очень уверенно и надеемся сохранить этот темп на протяжении всего гоночного уик-энда.

Я неплохо адаптируюсь к машине Формулы-3. Каждый раз, когда я садился за руль, все было не так хорошо, но теперь на этой трассе я действительно хорошо чувствую машину. Я хорошо понимаю, как она ведёт себя в поворотах.

Мое главное внимание будет сосредоточено на том, чтобы продолжать работать и по-прежнему показывать хорошие результаты. Скорость уже выглядит неплохо, так что нам просто нужно немного улучшить ситуацию. Кроме того, нужно узнать как можно больше о машине, потому что пилотирование все еще не идеально, оно может быть лучше», — приводит слова Бедрина официальный сайт Формулы-3.

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