Бедрин прокомментировал свои результаты в первый день тестов в Имоле

«Я чувствую себя уверенно, особенно с шинами «Медиум» на этой трассе. Это моя любимая трасса; она нравится мне уже много лет. Мы выглядим очень уверенно и надеемся сохранить этот темп на протяжении всего гоночного уик-энда.



Я неплохо адаптируюсь к машине Формулы-3. Каждый раз, когда я садился за руль, все было не так хорошо, но теперь на этой трассе я действительно хорошо чувствую машину. Я хорошо понимаю, как она ведёт себя в поворотах.



Мое главное внимание будет сосредоточено на том, чтобы продолжать работать и по-прежнему показывать хорошие результаты. Скорость уже выглядит неплохо, так что нам просто нужно немного улучшить ситуацию. Кроме того, нужно узнать как можно больше о машине, потому что пилотирование все еще не идеально, оно может быть лучше», — приводит слова Бедрина официальный сайт Формулы-3.