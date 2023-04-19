Хэмилтон о Гран-при Бразилии 2021 года: «Это была моя лучшая гонка»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что считает победу на Гран-при Бразилии 2021 года лучшей гонкой в своей карьере.

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Тогда Хэмилтон, который продолжал бороться с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул, сумел прорваться с последнего места и выиграть заезд.

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«Думаю, это была моя лучшая гонка в карьере, за все времена. И, вероятно, одной из наиболее особенных гонок в карьере. Я так гордился тем, что мог держать этот флаг на подиуме. Ведь я смотрел новости во время пандемии, читал о множестве ужасающих историй и чувствовал боль людей, которые теряли близких по всему миру – в Бразилии, если я правильно помню, от вируса умерло около полумиллиона человек. И в Бразилии чувствовалась боль, которую испытывает страна.

В юности я много следил за Сенной, всегда любил его, видел моменты, как он держал флаг. И тут я выиграл поул, а потом меня дисквалифицировали за то, что крыло на болиде не соответствовало регламенту на 0,02 мм или что-то вроде того. Ведь эта разница все равно ни на что не влияла.

И в тот момент мне было очень тяжело. Ведь я понимал, что мне нужно выигрывать каждую гонку – и я помню, что в тот момент подумал, что все кончено и теперь я не смогу выиграть чемпионат. И при всей работе, проделанной нами за весь год, я в тот момент почувствовал себя обессиленным.

Но каким-то образом – и в целом мне довольно часто удавалось делать это на протяжении всей карьеры, – мне удалось переключиться. Сказать себе, что нужно идти дальше, что у нас все получится. Что прошлое нельзя изменить, нужно думать о будущем, мы можем справиться. И в результате на следующий день я просто прорвался с последнего места на первое. Уже победив, я увидел, как один из маршалов держит флаг и я взял его. Это был один из самых особенных моментов. И держа флаг на подиуме я просто хотел сказать людям в Бразилии, что я ценю их, как и их поддержку, Айртона. И я надеялся, что тем самым смогу как-то помочь, придать положительный импульс всей нации, хоть я сам и не бразилец. Хотя теперь я им являюсь (Хэмилтон был признан почетным гражданином Бразилии в 2022 году)», – рассказал Хэмилтон.