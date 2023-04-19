В Формуле-1 изменят формат Гран-при со спринтерскими гонками

Мы часто ругаем Ф-1 за излишний драматизм и погоню за шоу. Но в конечном итоге всё делается ради спорта.

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До этого года спринты в Формуле-1 выглядели скучно и странно: пилоты боялись потерять позиции, не атаковали и излишне осторожничали. Полчаса просмотра стоили своего времени, только если кто-то попадал в аварию или фаворит стартовал позади. После двух сезонов такой формат можно назвать провальным, но в Ф-1 нашли достойное решение. Объясняем, почему новый вариант спринтерского уикенда лучше.

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Уикенд в уикенде

Предполагается, что новый формат уикенда со спринтом будет выглядеть следующим образом: в пятницу будут проводиться первая практика и квалификация для воскресной гонки. Победитель этой квалификации будет являться обладателем поула. В субботу – спринтерская квалификация и сам спринт. Его результаты не повлияют на стартовые позиции в основной гонке, а только дадут возможность командам заработать дополнительные очки. Изменения поддержали 8 из 10 руководителей команд и представители Ф-1. Для формального внесения поправок в регламент необходимо одобрение Комиссии Формулы-1 — её ближайшее заседание назначено на 25 апреля. Но уже сейчас известно, что новый формат в случае его утверждения будет внедрён на Гран-при Австрии.

Никакого влияния на ДНК Ф-1

Появление мини-гонок в 2021 году вызвало у болельщиков пренебрежение и страх кардинального пересмотра самого ДНК Ф-1. Но можно выдохнуть: спринты не угрожают целостности чемпионата, а текущие изменения возвращают нас к истокам.

После двух сезонов руководство поняло основную ошибку: квалификация должна всегда оставаться квалификацией. Благодаря новому формату её историческое значение будет сохранено: именно она будет определять стартовый порядок основной гонки.

Исчезнет и путаница между результатами квалификации и мини-гонки. Изменения позволят логично встроить спринт в гоночный уикенд и сделать его самостоятельным элементом Гран-при. Мероприятия в субботу и воскресенье будут независимы друг от друга, а их результаты – окончательными. Ожидается, что пилоты будут больше атаковать, а не просто ездить друг за другом. Благодаря этому вырастет и их интерес к участию: борьба за дополнительные очки не будет испорчена потерей мест в воскресенье.

Отмена второй практики

Стефано Доменикали недавно высказался о потенциальном запрете всех свободных заездов, однако Ф-1 будет двигаться в этом направлении постепенно. Первый шаг – замена второй практики квалификацией во время спринтерского уикенда.

Эта тренировка никак не влияла на основные сессии и проходила в условиях закрытого парка. Для команд это было не слишком полезное время для работы с машиной (настройки уже не изменить), а для болельщиков – час уныния. По мнению доктора Марко, замена практики на квалификацию повысит ценность и спринта, и самой субботы.

Это действительно так. Но есть и ещё один важный момент: дополнительно вырастет ценность первой тренировки. Теперь не будет ещё одного часа для оттачивания работы с шинами и адаптации под выбранные в пятницу настройки. Если кто-то в паддоке ошибётся, то у соперников появится шанс на более высокие позиции. Отметим, что смотреть дополнительную квалификацию и гонку будет гораздо интереснее, чем наблюдать за шифрованием команд на тренировке.

Никакого роста бюджетов!

Несмотря на улучшения, у формата имеются спорные моменты. Самый главный – ограничение расходов. После утверждения изменений команды однозначно выступят за увеличение лимита бюджетов. Руководители будут слёзно умолять выделить ещё пару сотен тысяч за участие в новых сессиях. Пока правилами предусмотрены выплаты в размере $ 150 тыс. за каждую мини-гонку.

Мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт сразу: никаких дополнительных средств. Новый формат предусматривает лишь замену второй практики на квалификацию, а не появление новой сессии. Риск хоть и вырастет, но не станет существенным.

Командам стоит больше беспокоиться не о деньгах и риске, а о надёжности техники. Новый формат вскроет все их слабости, так как в таких условиях силовые установки будут быстрее изнашиваться. Наиболее серьёзной эта проблема станет для «Феррари» и её клиентов. В последнее время уверенности в итальянских компонентах немного. Особенно после моментального штрафа Шарля Леклера в начале сезона.

Без вариантов!

Изменения поддержали в «Феррари» и «Ред Булл». А вот Макс Ферстаппен реформы раскритиковал, заявив, что для него куда важнее острая конкуренция: «Если будут шесть-семь команд, способные конкурировать за титул, то ничего не нужно будет менять». С действующим чемпионом мы вынуждены не согласиться: его слова слишком утопичны. Эксперименты с форматами – золотая середина между попытками руководства помочь слабым командам и коммерциализацией серии.