«Макларен» объявил о новой программе развития гонщиков, направленной на поддержку развития новых талантов в автоспорте высшего уровня. Её возглавил бывший тест-пилот «Макларена», гонщик Формулы-1 Эмануэле Пирро.

В рамках этой программы «Макларен» будет поддерживать молодых гонщиков в их развитии от картинга до профессионального гонщика с целью содействия продвижению молодых талантов в Формулу-1. Наряду с поддержкой начинающих талантов, программа также будет поддерживать уже состоявшихся профессиональных гонщиков в других сериях, предоставляя им возможность получить опыт в Формуле-1.

Программа также создаёт потенциальный кадровый резерв для команды McLaren Formula 1 Team, команды Arrow McLaren IndyCar Team и команды NEOM McLaren Formula E Team как для участия в гонках, так и в качестве пилотов для испытаний и развития.