Квят назвал самого недооценённого гонщика Формулы-1

«Со многими я уже не гонялся, но я бы сказал — Албон. У него сейчас не лучшая машина, но он хорош и способен добиться большего. Больше никто на ум не приходит.



Алекс — очень лёгкий парень и хороший гонщик. Сейчас, наверное, он уже не так прост, ведь в Ф-1 ты должен быть жёстче», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.