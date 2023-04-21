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Квят назвал самого недооценённого гонщика Формулы-1

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал, кого считает самым недооценённым гонщиков в серии на данный момент.

Квят назвал самого недооценённого гонщика Формулы-1
© Чемпионат.com

«Со многими я уже не гонялся, но я бы сказал — Албон. У него сейчас не лучшая машина, но он хорош и способен добиться большего. Больше никто на ум не приходит.

Алекс — очень лёгкий парень и хороший гонщик. Сейчас, наверное, он уже не так прост, ведь в Ф-1 ты должен быть жёстче», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.

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