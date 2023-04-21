$81.62-0.0489.46+0.09

«Мерседес» вернул Эллисона на пост технического директора, сместив с него Эллиота

Британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора «Мерседеса». Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, отныне будет отвечать за общие и стратегические вопросы в команде.

«Мерседес» вернул Эллисона на пост технического директора
© Чемпионат.com

По сведениям источника, Эллиот пришёл к выводу, что его навыки не совсем подходят для работы на должности технического директора.

Напомним, Эллисон покинул технический отдел «Мерседеса» летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время «Мерседес» четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе немецкой команды 56 очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий