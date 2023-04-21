«Мерседес» вернул Эллисона на пост технического директора

Британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора «Мерседеса». Об этом информирует Motorsport. Сообщается, что Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, отныне будет отвечать за общие и стратегические вопросы в команде.

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По сведениям источника, Эллиот пришёл к выводу, что его навыки не совсем подходят для работы на должности технического директора.

Напомним, Эллисон покинул технический отдел «Мерседеса» летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время «Мерседес» четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.