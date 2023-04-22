Главного редактора немецкого журнала уволили за ложное интервью с Шумахером

Главный редактор немецкого журнала die Aktuelle уволена из-за «интервью» с автогонщиком Михаэлем Шумахером, которое сгенерировал ИИ.

Об этом сообщается в заявлении медиагруппы Funke, которой принадлежит журнал.

Funke принесла извинения семье Шумахеров за репортаж о Михаэле Шумахере в последнем выпуске die Aktuell.

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы — и наши читатели — ожидаем от такого издателя, как Funke», —заявила управляющий директор Бьянка Польманн.

По ее словам, после публикации статьи медиахолдинг решил «немедленно предпринять кадровые меры». Главный редактор die Aktuell Анна Хоффманн освобождена от своих обязанностей с 21 апреля.

Хофманн работала главредом журнала с 2009 года.

На обложке Aktuelle 15 апреля появилось фото Михаэля Шумахера с заголовком: «Первое интервью! Звучит обманчиво реально».

Маленькими буквами указывалось: «Интервью прошло в интернете, на странице, которая имеет отношение к искусственному интеллекту или сокращенно ИИ».

Последовал скандал с бурей протеста в социальных сетях. Журнал обвинили в фальсификации интервью с помощью искусственного интеллекта.

Семья Михаэля Шумахера объявила, что подает в суд.