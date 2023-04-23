Ретроралли «Столица» стартовало в Москве

Соревнование на ретроавтомобилях началось в Москве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

По словам корреспондента, участники ралли стартовали поочередно с 12:00 до 13:00. В мероприятии принимают участие около 100 автомобилей.

Ралли «Столица» открыло серию официальных соревнований восьмого сезона Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях. Ретро-ралли стартовало от Пушкинской набережной в Парке Горького и завершится парадным построением на площади Промышленности на ВДНХ.

Экипажи ралли «Столица» преодолеют 70-километровую дистанцию по Москве. В автопробеге приняли участие отечественные «Волги», «Москвичи», «Жигули», а также марки Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar и другие.