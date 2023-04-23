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Ретроралли «Столица» стартовало в Москве

Соревнование на ретроавтомобилях началось в Москве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

По словам корреспондента, участники ралли стартовали поочередно с 12:00 до 13:00. В мероприятии принимают участие около 100 автомобилей.

Ралли «Столица» открыло серию официальных соревнований восьмого сезона Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях. Ретро-ралли стартовало от Пушкинской набережной в Парке Горького и завершится парадным построением на площади Промышленности на ВДНХ.

Экипажи ралли «Столица» преодолеют 70-километровую дистанцию по Москве. В автопробеге приняли участие отечественные «Волги», «Москвичи», «Жигули», а также марки Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, Jaguar и другие.

Экипажи будут соревноваться в девяти зачетах: «Абсолютный», «Ветеран», «Олдтаймер», «Янгтаймер», «Командный», «Женский», «Семейный», JUST FOR FUN и «Модерн». В зачете «Ветеран» примут участие раритетные автомобили, выпущенные до 1946 года, а в зачете «Модерн» зрители увидят современные спорткары.

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