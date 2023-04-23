Протестующие пытались сорвать гонку Формулы-Е
Группа активистов «Последнее поколение» попыталась сорвать вторую гонку Формулы-Е в Берлине.
Несколько членов организации перелезли через ограждения трассы перед самым стартом гонки.
Старт гонки был отложен на шесть минут, пока служба безопасности выводила протестующих с трассы. После того как охрана вывела нарушителей с территории Темпельхофа и взяла их под стражу, гонка началась.
Формула-Е. Восьмой этап. Гонка
- Ник Кэссиди (Envision Racing) 46.34,509.
- Джейк Деннис (BMW i Andretti Motorsport) +0,442.
- Жан-Эрик Вернь (Dragon Racing) +1,292.
- Митч Эванс (Jaguar Racing) +1,769.
- Антониу Феликс да Кошта (Porsche Formula E Team) +2,460.
- Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +2,981.
- Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team) +3,545.
- Стоффель Вандорн (Dragon Racing) +4,851.
- Нико Мюллер (Abt Cupra) +6,612.
- Дэниел Тиктум (NIO 333 FE Team) +7,822.