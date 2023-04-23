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Протестующие пытались сорвать гонку Формулы-Е

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Группа активистов «Последнее поколение» попыталась сорвать вторую гонку Формулы-Е в Берлине.

Протестующие пытались сорвать гонку Формулы-Е
© Чемпионат.com

Несколько членов организации перелезли через ограждения трассы перед самым стартом гонки.

Старт гонки был отложен на шесть минут, пока служба безопасности выводила протестующих с трассы. После того как охрана вывела нарушителей с территории Темпельхофа и взяла их под стражу, гонка началась.

Формула-Е. Восьмой этап. Гонка

  1. Ник Кэссиди (Envision Racing) 46.34,509.
  2. Джейк Деннис (BMW i Andretti Motorsport) +0,442.
  3. Жан-Эрик Вернь (Dragon Racing) +1,292.
  4. Митч Эванс (Jaguar Racing) +1,769.
  5. Антониу Феликс да Кошта (Porsche Formula E Team) +2,460.
  6. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +2,981.
  7. Паскаль Верляйн (Porsche Formula E Team) +3,545.
  8. Стоффель Вандорн (Dragon Racing) +4,851.
  9. Нико Мюллер (Abt Cupra) +6,612.
  10. Дэниел Тиктум (NIO 333 FE Team) +7,822.
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