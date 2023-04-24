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Шварцман стал седьмым на тестах Формулы-E в Германии, Квят – десятый

В Берлине (Германия) завершились тесты новичков Формулы-E. Российский пилот Роберт Шварцман, выступивший за команду «Пенске», занял седьмое место. Ещё один россиянин и бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят из команды NIO стал десятым. Победителем же стал чемпион Формулы-2 в сезоне-2022, бразилец Фелипе Другович.

Шварцман стал седьмым на тестах Формулы-E в Германии, Квят – десятый
© globallookpress.com
Формула-Е. Тесты новичков. Классификация:
  1. Фелипе Другович – 1.05,509
  2. Виктор Мартинс +0,101
  3. Зейн Мэлоуни +0,110
  4. Лука Гьотто +0,271
  5. Шелдон ван дер Линде +0,305
  6. Джехан Дарувала +0,413
  7. Роберт Шварцман +0,414
  8. Люк Браунинг +0,435
  9. Дэвид Бекманн +0,487
  10. Даниил Квят +0,503
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