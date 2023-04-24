Шварцман стал седьмым на тестах Формулы-E в Германии, Квят – десятый

В Берлине (Германия) завершились тесты новичков Формулы-E. Российский пилот Роберт Шварцман, выступивший за команду «Пенске», занял седьмое место. Ещё один россиянин и бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят из команды NIO стал десятым. Победителем же стал чемпион Формулы-2 в сезоне-2022, бразилец Фелипе Другович.