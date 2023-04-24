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«Это мерзко». Алексей Попов сделал заявление о фейковом интервью Михаэля Шумахера

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением относительно публикации ненастоящего интервью с семикратным чемпионом Формулы-1, легендарным гонщиком Михаэлем Шумахером. В действительности оно было сгенерировано искусственным интеллектом. Мелким шрифтом была приписка «выглядит как настоящее».

«Это мерзко» - Алексей Попов об "интервью" Михаэля Шумахера
© Чемпионат.com

«В Германии фантастическая вещь со знаком минус. Когда вижу нынешний интернет, то понимаю, что границы приличий и воспитания стёрты. Не все видят так, как нас учили раньше.

Даже те, кто услышал про искусственный интеллект, тоже купили, потому что им было интересно. Получается, спекуляция на человеке, который даже ответить не может. Это, конечно, мерзко. Но, к счастью, пока ещё есть люди, которые понимают, что это мерзко. Редактора уволили. Но долго так будет продолжаться или нет? Сейчас уволили, а пройдёт несколько лет – похвалят. Надо трепетно относиться к тем, кто даже постоять за себя не может. Не знаю, может быть, я старомодный», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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