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Болельщики подрались посреди раллийной трассы. Видео

На этапе чемпионата мира по ралли в Хорватии в минувшие выходные произошла потасовка с участием болельщиков. Причём драка случилась прямо на скоростном спецучастке.

Болельщики подрались посреди раллийной трассы. Видео
© autosport.com.ru

Неизвестно, что именно послужило причиной стычки. Как предполагается, подрались словенские и чешские фанаты. Служба безопасности пытались их унять, но не помогло – два поздоривших мужчины оказались прямо на трассе. Менее чем через минуту по этому участку проехал первый экипаж, но, к счастью, к тому моменту полиция увела драчунов на обочину.

Посмотреть видео эпизода можно на 3 минуте 56 секунде.

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