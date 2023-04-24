Болельщики подрались посреди раллийной трассы. Видео

На этапе чемпионата мира по ралли в Хорватии в минувшие выходные произошла потасовка с участием болельщиков. Причём драка случилась прямо на скоростном спецучастке.

Неизвестно, что именно послужило причиной стычки. Как предполагается, подрались словенские и чешские фанаты. Служба безопасности пытались их унять, но не помогло – два поздоривших мужчины оказались прямо на трассе. Менее чем через минуту по этому участку проехал первый экипаж, но, к счастью, к тому моменту полиция увела драчунов на обочину.